Zauberhafte Freizeit für Jugendliche und Kinder

Zauberferien 2017 auf der Wewelsburg bei Paderborn

Büren bei Paderborn. – Im August ist es soweit: Auf der schönen Wewelsburg finden die „Zauberferien“ statt.

Dabei handelt es sich um eine Motto- und Kostümfreizeit zum Thema „Harry Potter“. Die Teilnehmer – im Alter von 10 bis 17 Jahren – können sich darauf freuen, eine spannende Woche zu erleben: Sie erwartet Unterricht wie auf „Hogwarts“ in vier verschiedenen Fächern, zusätzliche AGs, der Zauberersport „Quidditch“ und der Wettkampf zwischen den vier Häusern um den „Hauspokal“. Außerdem will eine spannende Geschichte mit allerlei Rätseln und Aufgaben gemeistert werden und unter ZauberschülerInnen werden natürlich schnell neue Freundschaften geschlossen!Unterrichtet werden „Zaubertränke“, „Wahrsagen“, „Kräuterkunde“ und „Geschichte der Zauberei“. Außerdem werden AGs wie z.B. ein „Duellierclub“ angeboten. Bei den Betreuern und Organisatoren handelt es sich um eine enthusiastische Gruppe junger Erwachsener, die selbst für die Welt von „Harry Potter“ brennen und alle verschiedene soziale/gemeinnützige Erfahrungen haben – nicht zuletzt durch ihr Mitwirken bei früheren Freizeiten dieser Art.Die Betreuer schlüpfen dabei in die Rollen der vier Lehrer, vier „Vertrauensschüler“ und des „Quidditchtrainers“ und sorgen für ein authentisches Eintauchen in die spannende Zaubererwelt. Neue Hexen und Zauberer erwartet selbstverständlich die Hauswahlzeremonie mit dem „Sprechenden Hut“!Die Freizeit ist eine Non-Profit-Veranstaltung und findet vom 06.-12.08.2017 statt, anmelden können sich Interessenten bis Ende Mai.Weitere Informationen findet man unter www.zauberferien.jimdo.com oder www.facebook.com/zauberferienKontakt: zauberferien@gmail.com oder zauberferien@gmx.deWas? – Kostümspielfreizeit in der Welt von „Harry Potter“.Wann? – 06.-12. August 2017Wo? – Wewelsburg, Büren-WewelsburgFür wen? – Teilnehmer im Alter von 10 bis 17 JahrePreis? – 290€ (Sechs Übernachtungen VP inkl. Bettwäsche, Betreuung, Programm)