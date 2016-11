Manou the SWIFT kommt bald in die Kinos. Ein Film der die Lachmuskeln trainiert

Doch die Möven und andere Maurersegler kommen in große Gefahr und da ist Manou the Swift der wahre Held.Er hat eben doch etwas gelernt. Maurersegler und Möven, das heisst Mut und Einfallsreichtum, so beginnt das Abenteuer das die gesammte Familie in ihren Bann ziehen wird.Hier könnt ihr euch einen kleinen Ausschnitt ansehen.Ein wunderschön gefertigter Animationsfilm mit tollen Effekten , wieder ein Meisterwerk aus den Luxx Studios. Die Macher sind ware Künstler, hier nur ein paar uns allen Bekannte Filmtitel die aus diesem Hause stammen. Independence Day: Resurgence, The Grand Budapest Hotel und White House Down ..und und undManou könnt ihr ab 2017 im Kino sehen........ein gigantischer Spass für Groß und Kleingb( mit freundlicher Genehmigung der Luxx Studios )