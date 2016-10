...auf der Allee der UN-Ziele nach Dresden:

Am 13. Februar 2007 habe ich vom Postamt am "Bremer Platz der Schule" Herrn UN-Generalsekretär Ban Ki Moon auf der hier am 17. Juni 2006 von Bremer Schulkindern und dem Oldenburger Weltbürger Ernst Heinrichsohn eröffneten ALLEE DER UN-ZIELE eine Bremer Schulkiste mit GRÜNHOLD nach New York und am 17. Oktober 2016 die "DGB-BAKI zum Tag der Vereinten Nationen 2016" in die UNITED NATIONS UNIVERSITY in Dresden geschickt mit dem Plakatund meinem Wunsch:Die Idee "Vereinigung auf der Allee der UN-Ziele" (s. GOOGLE) ist mein Beitrag zur globalen Reformation.Erich K.H. Kalkus, Lehrer i.R.Bremer Aktion für Kinder (BAKI) seit 1986 **)**) s. dazu auch: http://gemeinsam-in-bremen.de/zeitspenden/angebote... und http://www.buendnis-toleranz.de/node/166726