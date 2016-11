Denk mal: ...Mobbing! *) - Blumenniederlegung am Anti-Mobbing-Tag 2016 in Bremen

*) s. "Anti-Mobbing-Award 2016 für die Schule im Taubertal":

Bremen hat d r e i Berliner Mauerreste

Mit einer Aktion für Kinder (BAKI) soll am 2. Dezember 2016 in Bremen an die "Ausgrenzung", die schon Kinder und Jugendliche als "Mobbing" erleben können, und an die zahlreichen staatlichen und nichtstaatlichen Initiativen gegen die gewaltig zunehmende soziale Ausgrenzung aus welchem Grund auch immer - in unserem Land und weltweit - öffentlch erinnert und gedankt werden, besonders jedoch den Politikerinnen und Politikern, die sich gegen die Ausgrenzung schon von Kindern und Jugendlichen einsetzen: "Das Land Bremen hat insbesondere dafür Sorge zu tragen, dass Kinder und Jugendliche nicht Opfer von Mobbing werden." (s. GOOGLE: "Bremer Erklärung 2013" ) - Am 13. Bremer Anti-Mobbing-Tag soll der Beitrag "Denk mal!" aus der Schule im Taubertal beim ersten Berliner Mauerrest in Bremen öffentlich gezeigt werden.Am kommenden Anti-Mobbing-Tag soll auch daran erinnert werden, dass aus unserem Land der Ideen weltweit seit 1999 "Stimmen und Gesichter gegen Mobbing" wahrgenommen werden können, die schon Kinder und Jugendliche ermutigen:Berliner Mauerreste erinnern weltweit an Ausgrenzung; ich habe mir deshalb erlaubt, "oberlehrerhaft" alle Berliner Mauerreste auf unserer Erde einfach als "Mobbing-Denkmäler" zu erklären - den e r s t e n Berliner Mauerrest in Bremen-Vahr zudem zum "1. Berliner Wegweiser - weltweit", kurz: "1. Mobbing-Denkmal".Erich K.H. Kalkus, Lehrer i.R. seit 1993Bremer Aktion für Kinder (BAKI) seit 1986Unterstützer von BREMEN TUT WAS!