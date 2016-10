Bremer Friedensforum im Trägerkreis der Kampagne "Macht Frieden. Zivile Lösungen für Syrien"

Bremen/Bonn. Das Bremer Friedensforum ist dem Träger*innenkreis der bundesweiten Kampagne "Macht Frieden. Zivile Lösungen für Syrien" beigetreten.

Nach Auffassung der Organisatoren gibt es keine realistische Alternative zu einer diplomatischen Lösung für den Krieg in Syrien, Verhandlungen sind unerlässlich. Das Bremer Friedensforum setzt sich für einen nachhaltigen Beitrag zum Frieden in Syrien ein und spricht sich gegen die Verlängerung des Bundeswehrmandats für das kriegsgeschundene Land aus.Der Deutsche Bundestag wird bereits am 10. November über die Verlängerung des Syrienmandates abstimmen, nicht wie ursprünglich geplant erst Mitte Dezember. Gleichzeitig soll das Mandat nicht nur verlängert, sondern auch um den Einsatz von AWACS-Aufklärungsflugzeugen erweitert werden. Ob diese Flugzeuge, die zur Aufklärung des Luftraums bestimmt sind, beim Kampf gegen den Terrorismus helfen - wo der IS nach allem, was man weiß, gar keine Flugzeuge besitzt?!"Deutschland soll sich nicht aus dem Konflikt heraushalten, sondern ihn mit Friedensinitiativen aktiv angehen", so das Bremer Friedensforum: "Wenn schon Flugzeuge nach Syrien, dann, um Zivilisten per Luftbrücke zu versorgen oder legale Einwanderung zu ermöglichen und so beizutragen, die humanitäre Katastrophe zu beenden."Mit einer aktuellen Postkartenaktion werden die Bundestagsabgeordneten aufgefordert, sich für zivile Konfliktbearbeitung und humanitäre Hilfe in Syrien einzusetzen.