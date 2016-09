So *) habe ich in Bremen die 12. Woche des bürgerschaftlichen Engagements eröffnet:

"Dieses bürgerschaftliche Engagement ist es, was unsere Demokratie ausmacht. Sich frei dafür entscheiden zu können, unsere Gesellschaft vor Ort mitzugestalten." (Prof. Dr. Gisela Jakob)

Erziehung zum Verantwortungsbewußtsein für Natur und Umwelt!

>in der Veröffentlichung "Gefährdet Geld das Engagement?" von Thomas Walbröhl (s. http://www.weser-kurier.de/bremen_artikel,-Gefaehr... ) am 16. September 2016 "einfach" (s. Foto) auf den Bremer Marktplatz gelegt.Auf meinen Schreibtisch gelegt hatte ich deshalb auch "meine" erste Bremer Verfassung mit dem Begleitwortdes ersten Präsidenten der Bremischen Bürgerschaft, Herrn August Hagedorn:Als Lehrer der Bremer Schule ist mir seit 1965 der Artikel 26 der Bremer Verfassung mit seinen vier Geboten "wie auf den Leib geschneidert" (s. dazu GOOGLE: "treusch wie auf den leib geschneidert") - seit dem Unglück in Tschernobyl zusätzlich mit dem fünften "Bremer Gebot" (s. GOOGLE):Seit 1986 werbe ich weltweit für den Erhalt der Schule, die den "5 Bremer Geboten" folgen darf - auch in der 12. Woche des bürgerschaftlichen Engagements mit dem Projekt "BREMER SCHULKISTEN BASTELN!" (s. GOOGLE und/oder http://www.gemeinsam-in-bremen.de/zeitspenden/ange... ).Erich K.H. Kalkus, Lehrer i.R. seit 1993Bremer Aktion für Kinder (BAKI) seit 1986Unterstützer von BREMEN-TUT-WAS!Unterstützer der Berliner Bürgerinitiative http://www.mobbing-web.de