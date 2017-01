Neujahresempfang der Wirtschaftsfrauen Region Braunschweig e.V.

Prosit Neujahr - auf ein Neues!



Unseren traditionellen Neujahrsempfang 2017 begehen wir in der Winzerküche.

Unsere Gastgeberin, Petra Benninger-Scholl, wird uns wie immer mit kulinarischen Köstlichkeiten verwöhnen.

Freuen Sie sich auf eine schöne Gelegenheit, uns alle in lockerer Atmosphäre kennenzulernen, auf interessante Gespräche, neue Gesichter und Kontakte!Natürlich erfahren Sie an diesem Abend auch, was wir 2017 alles vorhaben ... Bleiben Sie gespannt und fühlen Sie sich herzlich eingeladen, die Schwelle vom virtuellen in den realen Raum zu überschreiten!Getränke werden, je nach Verzehr, von jeder Frau selbst getragen; dies gilt auch für die Vereinsfrauen.Ein spritziges Begrüßungsgetränk ist wie immer inklusive.+++ Neu: Die Mitgliedsfrauen zahlen die Kosten für das Essen selbst. +++ 15,00 EUR.+++ Gäste: Die Kosten betragen 25,00 EUR +++Eine Bitte an unsere Vereinsfrauen - bitte unbedingt anmelden, damit wir wissen, wie viele von euch kommen, danke!Bitte rechtzeitig buchen & reservieren:Eine Anmeldung ist verbindlich, um der Winzerköchin Planungssicherheit zu geben!Zusagen bitte per E-Mail an den Vorstand: info@wirtschaftsfrauen-region-braunschweig.de1) Sobald Ihr Betrag eingegangen ist, wird Ihr Platz reserviert.2) Die Überweisung bitte auf folgendes Konto tätigen: Commerzbank Braunschweig, BLZ 270 400 80, Konto – Nr. 528 911 100, Stichwort „Neujahrsempfang 2017".DE92 2704 0080 0528 9111 003) Stornierungen können nur bis 27.01.2017 berücksichtigt werden, anderenfalls werden wir die 25,00 Euro in Rechnung stellen müssen, bzw. einbehalten, um die entstehenden Auslagen für das Essen zu begleichen. Dieses gilt auch für die Vereinsfrauen!4) Vereinsfrauen zahlen bar am 31.01.17ACHTUNG: Es handelt sich um eine Veranstaltung nur für Frauen!