Braunschweig : Bartholomäuskirche |

Das AkkordeonOrchester Braunschweig Udo Menkenhagen veranstaltet am Sonntag, 27. November sein traditionelles AdventsKonzert in der Bartholomäuskirche in Braunschweig.



Neben Kompositionen aus dem Barock und anderen Epochen werden natürlich auch Weihnachtslieder zu hören sein.



Das Konzert beginnt um 16:00 Uhr. Der Eintritt ist frei, um Spenden wird gebeten.



Kontakt: 05331 88 63 17; info@akkordeonorchester.de; www.AkkordeonOrchester.de