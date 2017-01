Miss Brandenburg: Das ist die Gewinnerin 2017!

Miss Brandenburg 2017 steht fest! Im Dezember letzten Jahres durfte sich eine Frau ganz besonders freuen, denn sie erhielt den besonderen Titel ihres Bundeslandes. Miss Brandenburg 2017! Am 18. Februar wird diese auch bei den Miss Germany 2017-Wahlen zu sehen sein. Ob sie gewinnen wird?



Das ist die Miss Brandenburg 2017!

Die Wahl der Miss Brandenburg 2017 wird in drei Kategorien unterteilt. Im ersten Durchgang müssen die Kandidatinnen in ihrer schönsten Abendmode auf dem Laufsteg auftreten. Hierbei zählt besonders die Ausstrahlung und nicht das teuerste Kleid. Außerdem müssen sie mit einem Moderator ein Kurzinterview führen, in welchem die Ausstrahlung bevorzugt wird. Im zweiten Durchgang tragen die Damen einheitliche Bademode. Im letzten Durchgang werden die Plätze vom ersten bis zum dritten Platz bekannt gegeben. Diewird somit auch bei der Miss Germany 2017-Wahl vertreten sein. Ob sie den Sieg für ihr Bundesland Brandenburg mit nach Hause nimmt?Die Gewinnerin heißt Angelina Künkel . Sie durfte sich ganz besonders freuen, denn sie ist die Miss Brandenburg 2017 und darf bei der Miss Germany 2017-Wahl antreten. Doch die hübsche Brandenburgerin hatte mit dem Titel Miss Brandenburg 2017 nicht ihren ersten Sieg. Sie gewann zuvor die Vize Miss Ostdeutschland 2015, die Miss Alexanderplatz 2016, die Miss Potsdam Mittelmark 2016, die Vize Miss Ostdeutschland 2017 und nun auch die Miss Brandenburg 2017. Wird sie den weiteren Titel als Miss Germany 2017 auch noch gewinnen? Wir werden es sehen…