Weihnachtliches in Wort und Gesang

Bönnigheim : KulturFenster |

"Groovin Foxes" der Gospelchor aus Großbottwar wird am Sonntag, 4. Dezember ab 19 Uhr den Kulturkeller am Burgplatz in Bönnigheim durch gefühlvolle Songs in weihnachtliche Schwingung bringen. Lassen Sie sich im schönen Ambiente des Kultukellers verzaubern durch Lieder mit Gänsehaut Feeling und dazu passenden Texten. Das kleine, aber feine Ensemble des 2002 gegründeten Gospelchors "Groovin´Foxes" aus Großbottwar wird Sie begeistern. Das 10-köpfige Ensemble bringt mit Solisten und dem Chorleiter Ulrich Staudenmeier die Weihnachtsbotschaft mit viel Energie und Hingabe in die Herzen der Zuhörer.

Heitere, auch besinnliche Texte, gelesen von der Schauspielerin Maike Moreau aus Marbach, beflügeln die weihnachliche Stimmung. Maike Moreau ist erfahren im etablierten Theaterbetrieb und geprägt vor allem durch die langjährige Zusammenarbeit mit dem Improvisationstheaterensemble "AlsWir" aus Heidelberg.

Karten: Im Vorverkauf zu 12 € beim Bürgerbüro der Stadt Bönnigheim oder unter www.kulturfenster-boennigheim.de

Abendkasse: 15 €

Einlass ab 18:30 Uhr