Poems on the Rocks

Bönnigheim : KulturKeller am Burgplatz |

..eine lyrische Reise durch die Rockgeschichte Teil 2 Am Samstag, 18. Februar ab 20 Uhr im KulturKeller am Burgplatz in Bönnigheim





Wie die Band in Groove und Professionalität mit Sänger Jörg Krauss den musikalischen Teppich der Originale knüpft und wie Schauspieler Jo Jung den ‘spirit’ der Songs einfängt und ihn in deutscher Poesie raffiniert in die Musik hineinwebt, das macht dieses Musik- und Lyrikprojekt so einzigartig und unverwechselbar. Es entsteht so eine neue Textur durch die Verschmelzung von Wort und Musik, komplettiert durch die songbezogene Videokunst im Hintergrund. Texte und Musik unserer Helden wie David Bowie, Pink Floyd, John Lennon, Peter Gabriel, Bob Dylan leben auf und begeistern. Die Hits handeln von den Ängsten, dem Mut, der Aufrichtigkeit des kleinen Mannes, von Geld, Lug und Betrug, von Bürgerrechten und Rassismus. Es geht in ihnen darum, wie wir Menschen uns gegenseitig und unsere Erde behandeln, um Sehnsucht nach Frieden und vor allem – um Liebe.



Karten: Im Vorverkauf zu 16 € beim Bürgerbüro der Stadt Bönnigheim oder unter www.kulturfenster-boennigheim.de;



Abendkasse 19 €

Beginn 20 Uhr, Einlass 19 Uhr.



weitere Infos: www.poemsontherocks.de