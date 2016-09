Mia Hesse - Lesung mit Musik

Bönnigheim : Roter Saal im Schloss |

Kurzweilig, lebendig, facettenreich – ein Abend über Mia Hesse geb. Bernoulli - Ihr Leben neben Hermann Hesse

Vortrag und Lesung aus Mia Hesses Briefen in 7 Passagen mit musikalischer Begleitung. Die 35-jährige Mia heiratet 1904 den 26- jährigen Hermann Hesse und zieht mit ihm in das Dörfchen Gaienhofen am Bodensee, ein Ort, den sie selbst ausgesucht hat. Die Berufsphotographin mit eigenem Atelier in Basel tauscht das bisher gewohnte städtische Umfeld gegen ein zurückgezogenes Landleben an der Seite ihres Mannes als Ehefrau und schließlich Mutter der 3 Söhne. Wie geht sie mit diesen Umbrüchen um, was bewegt sie, wie verläuft ihr Alltag, mit welchen Schwierigkeiten hat sie zu kämpfen? Sehnsüchte, Freuden und Enttäuschungen liegen auf ihrem Weg in der Beziehung zu dem Mann, den sie liebt. Es entfaltet sich aus ihren Briefen ein Frauenleben um 1900 im Schatten des begabten Mannes…

Vortrag/ Lesung: Eva Eberwein Eigentümerin Hermann-Hesse-Haus, Gaienhofen, Initiatorin/Leiterin der Forschungsgruppe Mia Hesse, Autorin des Buches: „ Lichtwerke- Mia Hesse geb. Bernoulli als Photographin. Versuch einer Nahaufnahme“. Piano: Nicolay Denev umrahmt die Lesung mit klassischen Musikstücken, die Mia Hesse besonders liebte. Diplommusiker Nicolay Denev garantiert einen außergewöhnlichen Hörgenuss bei seinen musikalischen Darbietungen.

Am Samstag, 29. Oktober ab 20 Uhr im "Roten Saal" im Schloss Bönnigheim

Karten im Vorverkauf zu 15 € im Bürgerbüro der Stadt Bönnigheim und über www.kulturfenster-boennigheim.de

Abendkasse: 18 €

Einlass: 19:30 Uhr