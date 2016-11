KulturFenster beim Weihnachtsmarkt

Bönnigheim : KulturFenster |

Wie in den vergangenen Jahren beteiligt sich das „Kulturfenster Bönnigheim “ am Samstag, 26.11. und am Sonntag, 27.11. wieder am Weihnachtsmarkt in Bönnigheim. Am Info-Stand des KulturFensters informieren wir Sie gerne über unser Programm im Dezember 2016 und über die Veranstaltungen im 1. Halbjahr 2017. Gleichzeitig werden Eintrittskarten zu diesen Veranstaltungen verkauft. Für jede beim Weihnachtsmarkt erworbene Eintrittskarte gibt es einen zusätzlichen Gutschein für ein Glas Secco, einlösbar bei den betreffenden Veranstaltungen.