Complete Clapton - Tribute Konzert

Bönnigheim : KulturKeller am Burgplatz |

Am Burgplatz im Kulturkeller in Bönnigheim präsentiert am Samstag, 28. Januar ab 20 Uhr die Band "Complete Clapton" mit ihrem Tribute Konzert die herausragende Musik des weltbekannten Musikers Eric Clapton.



Als einziger Musiker ist Eric Clapton dreifaches Mitglied der Rock and Roll Hall of Fame. Clapton prägte seit den 60er Jahren wesentlich die Entwicklung des Bluesrocks und gilt als einer der bedeutendsten Gitarristen. Die Heilbronner Band „Complete Clapton“ nimmt die Besucher auf eine Zeitreise zu den Klassikern des Meister mit. „Layla, Tears in heaven, Sunshine of your Life und Wonderful tonight” sind nur ein kleiner Auszug aus dem ambitionierten Programm. Die Band mit 8 Musikern ist mit authentischen Bluesrockgitarren, mehrstimmigem Gesang, einer original Hammond B3, einem amtlichen Bluespiano und einer groovenden Einheit aus Bass und Schlagzeug wie die original Clapton-Band besetzt.



Karten im Vorverkauf: 15 € beim Bürgerbüro der Stadt Bönnigheim oder über www.kulturfenster-boennigheim.de



Abendkasse: 19 €



Einlass 19 Uhr.