Wie werden Fehler bei der Sicherung von DNA-Spuren durch die Polizei am Tatort vermieden?



Der „Wirbel“ um die DNA-Spuren am Fundort der toten „Peggy“ die „Uwe Böhnhardt“ dem toten Hauptverdächtigen im NSU-Prozess zugeordnet wurden, brachte mich dazu einmal selbst zu erfragen wie die Spurensicherung vor Ort versucht Fehler durch „Kontaminierung“ zu vermeiden …

Zu dieser Problematik der Spurensicherung hatte ich bereits in einem anderen Beitrag wie folgt kommentiert:

Die Frage stellt sich mir aber doch wie solche Fehler durch Kontaminierung bei "Mehrweg-Werkzeugen" bei der Spurensicherung verhindert werden?

Freundlicherweise bekam ich vom Leiter der Bochumer Polizeipressestelle dem ersten Polizeihauptkommissar Frank Lemanis zeitnah dazu Fakten aus der Arbeit der Bochumer Spurensicherung aus denen ich zitieren möchte:



Zertifizierungsprozess und Qualitätssicherung

Nun stellt sich im Fall Peggy die Frage ob das Maßband die alten Böhnhardt-Spuren auf ein Stoffstück am Fundort des toten Mädchens übertragen konnte?Ich frage mich spontan:Wie "arm" ist die Ausstattung unserer Polizei?Wie kann man z.B. wie heute von einem ARD-Reporter im FS angedeutet einen Zollstock oder ähnliches mehrfach bei der Spurensicherung verwenden?Spätestens im Zeitalter von "DNA" halte ich das für skandalös!Ich stelle mir vor bei mir als Opfer z.B. eines Einbruches würden Spuren gesichert und danach das Werkzeug, z.B. ein wie immer geartetes Maßband am nächsten Mord-Tatort weiterverwendet...Wie schnell wäre ich dann wohl unschuldig "eingeknastet"?Das geht wohl überhaupt nicht!Jede Mordermittlung kostet wohl einen fünfstelligen €uro-Betrag?Warum hat die "SPUSI" dann kein "Einweg-Werkzeug" für "nen Hunni"?Was sagt denn der Justiz - und Innenminister von Bund und Land dazu?Diese Frage werde ich wohl den Verantwortlichen noch stellen....---------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------Obigen Kommentar hatte ich mit Fragen wie dieser:„Natürlich ist hier nicht Ihre Behörde betroffen...Die Auswirkungen könnten ja doch sehr tragisch sein.Wie wird das in Ihrer Behörde verhindert?“An einige Ministerien und die Polizeipräsidentin meiner Heimatstatt, Frau Wittmeier als Anfrage gesandt….Das PP (Polizeipräsidium) Bochum ist vom LKA NRW entsprechend zertifiziert worden.In diesem Zertifizierungsprozess sind diverse Qualitätssicherungsmaßnahmen vorgeschrieben, um im Rahmen des Menschenmöglichen eine einwandfreie Beweiskette von dem Tatort über die Spurensuche, dann Sicherung bis zur Auswertung zu gewährleisten.Abschließend werden die benutzten Gegenstände mit einembehandelt.Erst danach werden die Einsatzmittel wieder in der Tatortarbeit eingesetzt…“(Hervorhebungen und Absätze von mir…)Das freundlicherweise vom Pressechef Frank Lemanis überlassene Foto zeigt typische Werkzeuge der Spurensicherer….