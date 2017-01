Nazan Uslu ist erste türkisch-stämmige Bobingens Übungsleiterin.

sportmotivierten Frauen, die Abteilung „Lady Fitness“ ins Leben.Jeden Mittwoch von 19.30 Uhr bis 20.30 Uhr und jeden Sonntag von 17.00 Uhrbis 19.00 Uhr bietet die Trainerin Nazan Uslu in der Grundschulturnhalle inBobingen Pestalozzistraße 3 verschiedene, abwechslungsreicheUnterrichtseinheiten in den Bereichen KONDITION und KOORDINATION an.Frau Uslu, wurde im Oktober 2016, als erste türkisch-stämmige Frau Bobingens, vom BLSV als Trainerin mit Übungsleiterin C ausgebildet.„Mein Ziel ist es, die Frauen von der Wichtigkeit zu überzeugen, denBewegungsapparat zu stärken,“ so Nazan Uslu; und fügt hinzu:„Ichgarantiere den Teilnehmerinnen mit minimalen Mitteln, einen maximalen Erfolgin punkto Beweglichkeit, die Balance, die Rhythmisierungs- undReaktionsfähigkeit zu erzielen“.Die Trainerin geht in ihren Unterrichtseinheiten auf jeden Teilnehmer einund versucht alle Damen mit methodischen Übungen an das gewünschte Ziel zuführen.Im Frühjahr wird das Team auch draußen in der Natur Trainingseinheitenpraktizieren.Meine Kundinnen sollen erfahren, dass jeder Ast, jeder Stein, jede Parkbankeinem Zwecke dienen kann, sagt die 37-Jährige Nazan Uslu und das leuchtenin ihren Augen kann man dabei kaum übersehen!Die zweifache Mutter treibt seit vielen Jahren Sport auf hohem Niveau.Die ursprüngliche Einkaufsleiterin und derzeitige Dolmetscherin, weißtdaraufhin, dass es gerade in einer Bürotätigkeit als Ausgleich umheimlichwichtig ist, sich sportlich zu betätigen.Es sind daher alle Frauen ab 18 Jahren, egal welcher Herkunft undNationalität, herzlich willkommen.Abschließend gibt die Trainerin eines ihrer Lieblingszitate zum Besten:„ Mutist ein starker Treibstoff, um neue Ziele zu erreichen!“Mit diesem Zitat, möchte Frau Nazan Uslu alle interessierten Frauenanimieren, den gesamten Mut zusammenzunehmen,um in Zukunft mit Ausdauer,Spaß, Motivation, Energie und Fitness sich selbst neuen Herausforderungenzu stellen, und dadurch sich auch besser zu fühlen.