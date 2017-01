"Wunderbar - es ist ja so!" - Comedy mit Ingo Oschmann

Bobingen : Singoldhalle |

Ingo Oschmann, die Stimmungskanone aus der ost¬westfälischen Humorhochburg Bielefeld hat es endlich geschafft. Sein Live-Programm fegt über Deutschland.



Eine Humorparty mit Pointensalven im Sekundentakt, ein Programm voller verbaler Höhe-punkte und menschli¬chen Abgründen. Kein anderer Comedykünstler schafft den Spagat zwi-schen Stand up Comedy, Improvisation und feiner Zauberei so gekonnt, wie er. Seine Aben-de sind nie gleich, denn jedes Publikum ist anders. Dabei bleibt der Kleinkünstler (er ist nur 1,72 m groß) immer über der Gürtellinie. Ingo gibt wie immer alles, denn alles kann, nichts muss, aber alles muss raus!



„Wunderbar - es ist ja so!“ ist ein wortreicher, magischer Abend, der sein Publikum in kalten Zeiten mit einem warmen Herzen entlässt. Denn Ingo hat eine Botschaft: „Lachen ohne Reue“. Dabei hebt er sich wohltuend von einer Vielzahl ande¬rer Komiker im deutschsprachi-gen Raum ab, denn Ingo Oschmann ist alles andere als ein monothemati¬scher Possenreißer.



“500 Freunde bei Facebook und trotzdem ist Kevin allein zu Haus. Bilder, Musik und Freunde sind plötzlich virtuell und löschbar?! Jeder hat zu allem und zu jedem was zu sagen und wenn wir wirklich mal sprachlos sind, dann regelt das eine App für uns.”



Karten zu 20 €, ermäßigt 18 €, gibt es im Kulturamt (Telefon 08234 8002 -36 und -31), bei den bekannten Vorverkaufsstellen:

- Bücher Di Santo, Hochstraße 5 b, Bobingen (Telefon 08234 54 15)

- Schreibwaren Schiller, Winterstraße 20, Bobingen-Siedlung (Telefon 08234 85 88)

- Ticketservice, Maximilianstraße 3, Augsburg (Telefon 0821 777 34 10)

sowie via reservix.de