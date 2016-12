Wiegenlieder und mehr Musik mit Piano & Voice

Ab 17:30 Uhr Musik und Markt im Unteren Schlösschen

Warum Wiegelieder als Schwerpunkt?

„Still, weil’s Kindlein schlafen will“ heißt ein bekanntes Weihnachtslied aus Salzburg. Beim Adventskonzert des Musikinstituts Piano & Voice 17. Dezember dreht sich in diesem Jahr viel um Lieder im Wiegerhythmus. Chöre von Kindern und Erwachsenen sowie kleine und große Instrumentalsolisten lassen am Samstag vor dem vierten Advent nicht nur das Schlösschen, sondern auch die Wendelinkapelle erklingen.Beliebte Highlights wie das „Laudate Dominum“ von Wolfgang Amadeus Mozart für Sopran und Chor und die Weihnachtskantate „Göttlich’s Kind“ für Tenor von Georg Philipp Telemann erklingen ab 16 Uhr in der Wendelinkapelle.Musik und vorweihnachtliches Treiben mit kulinarischen Leckereien und kleinem Adventsmarkt gibt es im zweiten Teil im Schlösschen ab 17:30 Uhr. Um 18 Uhr treffen sich alle zum Gemeinsamen Weihnachtsliedersingen im Barocksaal des Unteren Schlösschens, ab 19 Uhr gibt es swingende Weihnachtsklänge im Foyer.Musikalisch bilden Wiegenlieder einen Schwerpunkt. „Wiegenlieder begleiten uns durch alle musikalischen Epochen und Kulturen“, erklärt Stefanie Fersch, die Inhaberin von Piano & Voice. „Gerade in weihnachtlichen Werken finden wir häufig das Thema des Wiegens.“ Das hat gerade in der Vorweihnachtszeit auch eine tiefere Bedeutung: „Über die Musik kommen Alt und Jung über alle Kulturen hinweg zusammen. Bei uns musizieren drei Generationen.“Alle Interessierten sind herzlich eingeladen!____________________________________• Ab 16 Uhr Teil 1 in der WendelinkapelleAdventskonzert, der Eintritt ist frei• Ab etwa 17:30 Uhr Teil 2 im Unteren Schlösschen Bobingen: Musik und vorweihnachtliches Treiben mit kulinarischen Leckereien und kleinem Adventsmarkt• 18 Uhr Gemeinsames Weihnachtsliedersingen im Barocksaal• 19 Uhr Swingende WeihnachtsklängeWendelinkapelle, Römerstr. 64, Bobingen undUnteres Schlösschen, Römerstr. 73,