Ritter Rost feiert Weihnachten

Das kultige Musical für Kinder

am Sonntag, 04. Dezember um 15 Uhr in der Singoldhalle BobingenKönig Bleifuß der Verbogene verlangt von seinen Rittern in diesem Jahr, einmal mit gutem Beispiel voran zu gehen und ganz vorbildliche Weihnachten zu feiern. Mit einem riesigen Baum, vielen vielen dicken Geschenken und einer Unmenge von Gästen muss das veranstaltet werden.„Oh je mineh!“ geht es dem Burgfräulein Bö, Koks dem Feuerdrachen und auch unserem Helden, Ritter Rost durch den Kopf. Doch da kommt auch schon Gitta Rost, Rösti’s verehrte Tante, durch die Eingangstür und übernimmt das Kommando über den gesamten Weihnachts-Trupp. Der arme, geplagte Blechmann weiß schon nicht mehr wo ihm der Kopf steht, vor lauter Besorgungen, bis alles endlich vorbildlich zu sein scheint.Beim Eintreffen von Strickliesel Gräfin Schreck von der Schraube und dem Entertainer Roxy Ascheimer mit seiner elektrischen Dampforgel ist das Fest schon in vollem Gange. Allen schmecken die Kettensägenpastete, das Raketenpüree und die vielen anderen himmlischen Köstlichkeiten. Fehlt nur noch der Stargast des Abends, König Bleifuß. Es läutet an der Tür ... und der bombastische Christbaum kommt ins Schwanken. Können ein paar verborgene Zinnsterne die Situation noch retten?Nach dem Buch von Jörg Hilbert und Felix Janosa entstand eine vergnügliche und „etwas“ andere Weihnachtsrevue, die das Publikum bei den vergangenen Tourneen zu Begeisterungsstürmen hinriss. Ausverkaufte Häuser, begeisterte Besucher, rote Bäckchen und leuchtende Kinderaugen gaben der Inszenierung ein überwältigendes Feedback.Karten zu 14 €, ermäßigt 12 €, gibt es im Kulturamt (Telefon 08234 8002 -36 und -31), bei den bekannten Vorverkaufsstellen:- Bücher Di Santo, Hochstraße 5 b, Bobingen (Telefon 08234 54 15)- Schreibwaren Schiller, Winterstraße 20, Bobingen-Siedlung (Telefon 08234 85 88)- Ticketservice, Maximilianstraße 3, Augsburg (Telefon 0821 777 34 10)sowie via reservix.de