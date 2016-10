Bobingen : Mittlere Mühle |

Die „Puppentheatertage in der Mühle“ laden zum fünften Mal von Freitag, 18. bis Sonntag, 20. November 2016 in die Mittlere Mühle.





Folgende Figurentheater-Stücke stehen heuer in der Mühle auf dem Programm:



Am Freitag, 18. November um 14 Uhr „Pumuckl“ für Kinder ab 4 Jahren und um 17 Uhr „Am Samstag kommt das Sams zurück“ für die kleinen Zuschauer ab 3 Jahren.





Für Samstag, 19. November werden um 14.30 Uhr „Maulwurf Grabowski“ für Kinder ab 4 Jahren und um 17 Uhr „Willy, der wilde Stier“, ebenfalls ab 4 Jahren gespielt.





Am Sonntag, 20. November stehen um 14.30 Uhr „Die Prinzessin auf dem Kürbis “, geeignet ab 4 Jahren, und um 17 Uhr „Kater Pirater - der Schrecken der Meere“, für Kinder ab 4 Jahren und Erwachsene, auf dem Programm.





Tickets zu allen Vorstellungen für 7,- € für Kinder und 9,- € für Erwachsene gibt es im Vorverkauf im Kulturamt der Stadt Bobingen (Telefon 08234/8002 -36), in der Stadtbücherei Bobingen (Telefon 08234/90 30 60) und bei den örtlichen Vorverkaufsstellen Bücher Di Santo (Telefon 08234/54 15) und Schreibwaren Schiller in der Siedlung (Telefon 08234/85 88).