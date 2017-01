Multivision "Im Tauschrausch um die Welt - Vom Apfel bis zum Traumhaus"

Bobingen : Singoldhalle |

Michael Wigge – vielfach ausgezeichneter Reisejournalist, Bestsellerautor und leidenschaftlicher Weltenbummler, stellt sich nach „Ohne Geld bis ans Ende der Welt“ neuen Aufgaben. Diesmal versucht sich Wigge im Tauschgeschäft und will sich zu seinem Traum hochtauschen: Ein Haus auf Hawaii! Sein Startkapital dafür: Ein Apfel.



„Wigges Tauschrausch“ ist eine unglaubliche und heitere Reisereportage, die das Publikum über alle sechs Kontinente und durch viele Tauschkulturen in Afrika und Indien bis zu den Superreichen in den USA führt. Ob es Michael Wigge gelingt das Traumhaus auf Hawaii zu bekommen, erfahren Sie am 14. März 2017 um 20 Uhr in der Singoldhalle Bobingen.







Karten zu 12 €, ermäßigt 10 €, gibt es im Kulturamt (Telefon 08234 8002 -36 und -31), bei den bekannten Vorverkaufsstellen:

- Bücher Di Santo, Hochstraße 5 b, Bobingen (Telefon 08234 54 15)

- Schreibwaren Schiller, Winterstraße 20, Bobingen-Siedlung (Telefon 08234 85 88)

- Ticketservice, Maximilianstraße 3, Augsburg (Telefon 0821 777 34 10)

sowie via reservix.de