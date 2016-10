Bobingen : Singoldhalle |

Ein weiteres Highlight bei den Kinderkulturtagen leuchtet am 3. November um 15 Uhr in der Singoldhalle. Dort geht es „Mit Tom Lehel ins Land der Träume“. Die multimediale Lesung im Kleinen Saal ist für Kinder von 4 bis 10 Jahren gemacht. Viele Kinder kennen Tom Lehel längst, er ist der beliebte Kinder-Moderator (KIKA, tabaluga tivi/ZDF) und „der Mann mit der Brille obendrauf“. Mit im Gepäck hat er sein Buch und Hörspiel „Im Land der Träume“ und ein paar Live-Songs. Lebendig, sympathisch und spielerisch weckt Tom Lehel bei Kindern die Lust auf gute Bücher und den Spaß am Lesen. Nicht verpassen - echt hörenswert!



Der Eintritt für Kinder kostet 5,- €, Erwachsene bezahlen 7,- €. Karten sind im Kulturamt und bei den örtlichen Vorverkaufsstellen erhältlich.