"Judas der Verräter" - Passionsspiele Bobingen 2017

Zur Einstimmung auf die Karwoche und das Osterfest 2017 lädt Sie die Theater-Schmiede Bobingen recht herzlich zu den Passionsspielen Bobingen 2017 in die Singoldhalle ein:Passionsspiel von Martin BernardAufführungstermine in der Singoldhalle Bobingen:(Foyerbewirtung mit Getränken und kleinen Speisen)Freitag, 07.04.2017 um 19.30 UhrSamstag, 08.04.2017 um 19.30 UhrSonntag, 09-04.2017 um 17.00 UhrKartenvorverkauf mit fester Platzreservierung ab 7. Februar:- Bücher Di Santo, Hochstr. 5 b, Bobingen- Schreibwaren Schiller, Winterstr. 20 c, Bob.-Siedlung- Telefonische Bestellung (mit Überweisung):Theater-Schmiede 08234 - 90 47 90Di / Do 18-20 Uhr, So 13-14 UhrKartenpreise:Kat I (Reihe 1 - 9): Euro 18,- ermäßigt: 14,-KAT II (Reihe 10 - 16): Euro 14,- ermäßigt: 10,-Empore (Reihe 17 - 22): Euro 16,- ermäßigt: 12,-Im Vorverkauf gelten nur die Vollpreise. Ermäßigungen werden bei den Aufführungen an der Theaterkasse nach Vorlage eines Behinderten- oder Schülerausweises ausbezahlt.Nähere Infos unter: www.theater-schmiede.de und alle weiteren Infos zur Bobinger Passion unter: www.passionsspiele-bobingen.de