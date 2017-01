„Heitere Klassik“ für Mütter

Bobingen : Singoldhalle |

Das Kammerorchester Bobingen gestaltet wieder das beliebte Muttertagskonzert in der Singoldhalle.



Nach den großen Erfolgen der Vorjahre spielt das Kammerorchester Bobingen wieder am Muttertag, 14. Mai 2017, um 15.30 Uhr in der Singoldhalle Bobingen ein großes Konzert für alle Mütter.



Seit dem Debüt der Veranstaltung im Jahr 2009 konnte das Format alljährlich ein großes Publikum begeistern und ist inzwischen „Kult“ unter den Veranstaltungen im Jahreslauf. Unter dem Motto „Heitere Klassik“ hat der musikalische Leiter des Orchesters, Ludwig Schmalhofer, auch für dieses Jahr wieder ein buntes Programm zusammengestellt, welches nicht nur die Mütter, sondern auch ein breites Publikum erfreuen will.

Allen, die ihrer Mutter zum Muttertag eine besondere Freude bereiten und sich selbst auch einen Kunstgenuss gönnen möchten, sei dieses Konzert ans Herz gelegt. Karten zu 10,- € gibt es im Kulturamt der Stadt Bobingen, bei den bekannten Vorverkaufsstellen, sowie online unter www.bobingen.de und www.reservix.de.

Aufgrund der positiven Resonanz in vergangenen Jahren empfiehlt das Kulturamt, die Karten im Vorverkauf zu erwerben.

Zum Konzert spendiert eine örtliche Bäckerei-Konditorei alljährlich Kuchen. Jeder Konzertbesucher erhält ein Stück Kuchen gratis, solange der Vorrat reicht. Und zum Ende des Konzerts wird wieder ein traumhaft schöner Muttertagsstrauß verlost, der alljährlich von einer kreativen Floristin zur Verfügung gestellt wird. Was will man mehr am Muttertag?



Karten zu 10 €, ermäßigt 8 €, gibt es im Kulturamt (Telefon 08234 8002 -36 und -31), bei den bekannten Vorverkaufsstellen:

- Bücher Di Santo, Hochstraße 5 b, Bobingen (Telefon 08234 54 15)

- Schreibwaren Schiller, Winterstraße 20, Bobingen-Siedlung (Telefon 08234 85 88)

- Ticketservice, Maximilianstraße 3, Augsburg (Telefon 0821 777 34 10)

sowie via reservix.de