Heimat, Deine schönsten Lieder - mit Patrick Lindner und den Stimmen der Berge

Bobingen : Singoldhalle |

Seit nunmehr fast 28 Jahren zählt Patrick Lindner zu den Top-Stars der deutschsprachigen Musikszene. Der gelernte Koch war fünf Jahre in dem renommierten Münchner Hotel „Bayerischer Hof“ tätig. Obwohl er leidenschaftlich gerne die Gäste dieses Luxus-Hotels mit Köstlichkeiten verwöhnte, faszinierten ihn schon damals „die Bretter die für viele die Welt bedeuten“, nämlich die Bühne. Seine große Liebe war schon damals der „deutsche Schlager“. 1989 beim „Grand Prix der Volksmusik“ nahm seine große musikalische Karriere den Anfang. Im Sturm eroberte er das Publikum und avancierte zum Publikumsliebling im deutschsprachigen Raum. Kurze Zeit später bekam er beim ZDF eine eigene Show-Reihe. In den folgenden Jahren präsentierte er im ZDF und später bei der ARD 36 eigene Fernseh-Shows mit Traumeinschaltquoten. Als bisher einziger Gesangs-Künstler der „volkstümlichen Unterhaltung“ wurde er dafür mit dem Publikumspreis, dem begehrten „Bambi“ ausgezeichnet. Von Anfang an setzte der gebürtige Münchner auf Vielseitigkeit. Deshalb wurden ihm auch Rollen als Schauspieler zum Beispiel unter anderem beim „Traumschiff“, den „Weißblauen G’schichten“, „Soko 5113“ und die Hauptrolle im „Musikhotel am Wolfgangsee“ angeboten. Aus dem Sänger Patrick Lindner wurde der „Entertainer“. Sein Hauptaugenmerk galt aber weiterhin der Musik und auch auf diesem Sektor stellte er seine Vielseitigkeit unter Beweis. Der Charmeur deckt fast alle Genres der musikalischen Unterhaltung ab. Bei ihm sind die Grenzen zwischen „Schlager“ und „volkstümlicher Musik“ fließend. Mit seiner Musik vermittelt er pure Lebensfreude. Er ist ein Sänger mit Herz. Wie kaum ein anderer Interpret der leichten Muse ist er für das Publikum Fans ein „Star zum Anfassen“, der sich seine Natürlichkeit erhalten hat und nie den Boden unter den Füßen verloren hat. Zahlreiche „Goldene- und Platin-Schallplatten“, 5 „Goldene Stimmgabeln“ und viele weitere Auszeichnungen unterstreichen den Erfolg, die Vielseitigkeit, die Beliebtheit und Herzlichkeit des Ausnahmekünstlers Patrick Lindner.



Die „Stimmen der Berge“ sind längst kein Geheim-Tipp mehr. Im Jahre 2014 formierte sich diese Gruppe, die aus drei Tenören, einem Bass und einem Bariton besteht. Der Tenor Benjamin Grund und seine vier Kollegen verbindet eine fundamentierte Gesangsausbildung. In ihrer Schulzeit waren sie alle Mitglieder beim weltberühmten Chor, den „Regensburger Domspatzen“. Im Jahr 2015 absolvierten sie eine überaus erfolgreiche Konzert-Reise in Deutschland. Bereits mit ihrem Debüt-Album „Wenn die Sonne erwacht in den Bergen“ stürmten sie die von Media Control ermittelten „offiziellen internationalen Album-Charts“ in Deutschland und Österreich. In Deutschland landeten sie auf Anhieb auf Platz 7 der „deutschen Schlager-Album-Charts“. Dieser fünfköpfige Chor schafft es mit Leichtigkeit die Genres „Schlager“, „Volksmusik“ und „Klassik“ miteinander zu verbinden. Unter anderem präsentieren sie die schönsten und bekanntesten Heimat- und Volks-Lieder in einem neuen Gewand. Dieser fünfköpfige Chor hat sich zum Ziel gesetzt „Lieder für Menschen mit einem Herz für die Heimat“ zu interpretieren und singen sich somit in die Herzen der Zuhörer.

Musik verbindet nicht nur jüngere Menschen und die ältere Generation – mit Musik kann man auch die Seelen der Zuhörer berühren. Als Patrick Lindner bei einem gemeinsamen Auftritt die „Stimmen der Berge“ näher kennenlernte, stand für ihn sofort fest, dass er mit diesen Sängern öfter zusammen auftreten und auch auf Tournee gehen möchte. Damals wurde auch die Idee geboren, dass man gemeinsam ein Programm mit den “schönsten Liedern der Heimat“ zusammenstellt und somit dem Publikum die Möglichkeit gibt gemeinsam mit den Künstlern bekannte und beliebte Lieder zu singen. In der „Advents- und Weihnachtszeit“ präsentieren die Künstler ein Programm unter dem Motto „Heimat Deine schönsten „Weihnachts-Lieder“. Patrick Lindner und die „Stimmen der Berge“ vermitteln mit diesen Tournee-Programmen ein „Heimat-Gefühl pur“



Karten in Kategorie I zu 39 €, ermäßigt 37 €, Kategorie II zu 37 €, ermäßigt 35 € und in Kategorie III zu 35 €, ermäßigt 33 €, gibt es im Kulturamt (Telefon 08234 8002 -36 und -31), bei den bekannten Vorverkaufsstellen:



- Bücher Di Santo, Hochstraße 5 b, Bobingen (Telefon 08234 54 15)

- Schreibwaren Schiller, Winterstraße 20, Bobingen-Siedlung (Telefon 08234 85 88)

- Ticketservice, Maximilianstraße 3, Augsburg (Telefon 0821 777 34 10)



sowie online unter www.bobingen.de und via www.reservix.de





