Glockenkränze und Nussklappern

Musik mit allen Sinnen erleben und dabei richtig viel Spaß haben

...das verspricht der Workshop mit Martina Brix. Gemeinsam mit der Musikpädagogin basteln alle Kinder lustige Instrumente, auf denen dann auch musiziert wird. Dazu gibt es tolle Lieder und natürlich viel Bewegung.Der Workshop dauert jeweils 75 Minuten und kostet pro Kind 4,- €. Eine telefonische Voranmeldung im Kulturamt unter Tel. 08234/8002-36 oder -31 ist zwingend erforderlich. Nur angemeldete Kinder können teilnehmen, der Unkostenbeitrag ist in der Mühle vor dem Beginn des Workshops zu bezahlen.Für Kinder von 5 bis 6 Jahren wird der Workshop am 31. Oktober um 14 Uhr in der Mittleren Mühle angeboten, für Kinder von 7 bis 8 Jahren um 16 Uhr.