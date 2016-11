"Tanz 50 Plus" zum letzten mal !!

Am kommenden Samstag den 12.11.2016 ab 20 Uhr ist es wieder so weit: Im Rahmen der Sozialen Stadt Bobingen, heißt es wieder Tanz 50 Plus" in der " Schoßbergschänke der Bobinger- Siedlung, zu Musik aus den 50`ern, 60`ern, 70´ern und 80´ern. Mit Bingospiel und der einen oder anderen Einlage wird für Kurzweil gesorgt.

Alle Siedler und Gäste aus dem Umland, sind bei freiem Eintritt herzlich eingeladen.

Leider zum letzten mal, heißt DJ MODDE seine Gäste herzlich willkommen zum Tanz 50 Plus. Da diese Veranstaltung von den Bobinger - Siedlern kaum, bis gar nicht angenommen wurde, muss sie mit dem kommenden Samstag enden.

Vielleicht haben die Bürger der Bobinger - Siedlung eine Idee wie man diese Tanzveranstaltung aufleben lassen kann. Vielleicht unter einem anderen Motto z.B. Oldienacht, mit Hits aus den 50´ern, 60´ern, 70´ern, Reggae, Pop und Rock.