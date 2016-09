Unterstützt die Kanzlerin kriminelle Banker?

Der IWF hatte kürzlich die Deutsche Bank als die größte Gefahr für das globale Bankensystem tituliert.

Und Merkel? Will sie erneut eine Bank retten?



Weil die Wellen, vor allem in der Politik, inzwischen sehr hoch schlagen, kommt jetzt von Vorstandschef John Cryan das Dementi: „Die Deutsche Bank braucht … keine Rückendeckung durch die Politik.“Das US-Justizministerium will von Deutschlands größtem Geldhaus 14 Milliarden Dollar als Wiedergutmachung für Tricksereien auf dem amerikanischen Immobilienmarkt. Tricksereien? Das heißt doch nichts anderes als kriminelles Handeln von hochbezahlten Managern.Sie schließt in einem ersten Statement Hilfe für die Deutsche Bank aus und will sich auch nicht weiter dazu äußern. Doch ist das glaubhaft?Niemand, der klaren Verstandes ist, kann ernsthaft glauben, dass die Bundesregierung die Deutsche Bank wirklich Pleite gehen lassen würde, falls die US-Justiz ihre Rechnung präsentiert. Ohne Unterstützung aus Steuermitteln ist die Bank wohl kaum zu retten. Angesichts dessen, könnte man auf die Idee kommen, dass die Bundesregierung das kriminelle Handeln der Deutschen Bank unterstützt.Es ist auch kaum vorstellbar, dass sich das Kanzleramt nicht weiter einmischen will. Mit Sicherheit wird Merkel in Washington anrufen, um zu retten, was zu retten ist. Der Ausgang hängt jedoch vom Sieger des US-Wahlkampfes ab.Außerdem ist auch in Deutschland der Wahlkampf im Gange. Würde Merkel jetzt schon sich für Hilfe aus Steuergeldern aussprechen, wäre das der Supergau für ihre Partei und sie selbst. Also sitzt man die Sache aus, möglichst bis nach den Wahlen bei uns.