Die Hatzfeldt

Am Schloß 1

, Am Schloß 1 , 35216 Biedenkopf DE

Landgrafenschloss , Am Schloß 1 , 35216 Biedenkopf DE

Biedenkopf : Landgrafenschloss |

Gräfin Sophie von Hatzfeldt will 40jährig ihrer familiären Zwangsehe entkommen. Doch nicht nur sie selbst, auch ihr Vermögen soll die Ehe verlassen. Mit ihrem einzigen Beistand, dem jungen jüdischen Rechtsanwalt Ferdinand Lassalle, verbindet sie schnell mehr als der gemeinsame jahrelange Rechtsstreit. Beide werden zu umstrittenen Symbolfiguren der ersten deutschen Demokratiebewegung im Vormärz 1848.



Bald scheint die ganze Welt der Hatzfeldt nur noch aus Kampf zu bestehen: Ihre Geschwister und Kinder lehnen sich gegen sie auf. Die revolutionären Verbündeten werden zu Gegnern. Lassalle setzt in einer verhängnisvollen Affäre alles Erreichte aufs Spiel. Und wo immer sie hofft, Liebe zu finden, warten neue Fesseln.



Tickets:

ab 01. März 2017

Weihnachts-Special vom 28.11. bis 24.12.2016



Preise:

Kategorie 1: 32,90 €; Kategorie 2: 28,50 €

Ermäßigungen: Schüler/Studenten und Gruppen



Vorverkauf:

www.schlossfestspiele-biedenkopf.de

oder an allen Vorverkaufsstellen von ADticket (Reservix)