Fotowalk Biedenkopf

Am Sonntag findet wieder ein Fotowalk statt, inzwischen ist es unser zehnter Walk.Wir laufen durch die Altstadt und zum Schloß, dort gibt es auch ein Museum was angeschaut werden kann. Anschließend gehen wir wieder in ein Lokal /Gaststätte ( Neue Krone) und quatschen noch ein wenig.Treffpunkt ist der Markplatz in Biedenkopf. Um 17.00 geht es in das Gasthaus "Neue Krone", dort haben wir einen Saal für uns alleine. Wir haben eine Gruppe bei Facebook "Fotowalk rund um Marburg" und treffen uns regelmäßig. Auch außerhalb von Facebook sind wir vertretenWir freuen uns wenn neue Leute dazu kommen.Location: Altstadt und SchloßTreffpunkt: MarkplatzUhrzeit: 14.00 UhrPLZ u. Ort: 35216 Biedenkopf