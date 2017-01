Bibertal : Schützenheim Bühl |

Am Freitag, den 3. März 2017 fällt um 16.30 Uhr der Startschuss zum 36. 100-Schuß-Schießmarathon im Schützenheim des Schützenverein „Edelweiß“ Bühl.

Bis zum Sonntag, den 12. März haben alle begeisterte Luftgewehr und Luftpistolenschützen auf 23 elektronischen Ständen täglich die Gelegenheit, sich dieser sportlichen Herausforderung zu stellen. Geschossen wird in den Disziplinen Luftgewehr/Luftpistole und Luftgewehr/Luftpistole aufgelegt. 78 Einzel- und Mannschaftspokale sowie Geldpreise im Gesamtwert von über 3500 Euro warten auf die Gewinner. Darüber hinaus erhält jeder Teilnehmer ein Leistungszertifikat und ein Erinnerungsgeschenk. Zahlreiche Reservierungen aus dem gesamten Süddeutschen Raum bis an die französische Grenze sind der Beweis für ein reges Interesse an dieser in unserer Region einmaligen Schießsportveranstaltung.

Reservierungen und weitere Informationen unter www.edelweiss-buehl.de oder bei Leonhard Burkhart 08226/532.