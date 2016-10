Volleyball-Herren starten in Kreisliga

Biberbach : Schulturnhalle |

Volleyball: Am kommenden Samstag, 22.10.2016, gehen auch unsere Herren mit der Spielgemeinschaft Gersthofen-Biberbach in die neue Punkterunde der Kreisliga. Nachdem beide Damenteams bereits vor zwei Wochen erfolgreich in die neue Saison gestartet sind, wollen es ihnen die Herren nachmachen.



In eigener Halle wollen die jungen Herren gleich zu Beginn ihren Heimvorteil nutzen und gegen TSV Schwabmünchen 3 und TV Mering 2 punkten.



Der erste Anpfiff ist um 14:30 Uhr in der Schulturnhalle Biberbach, Pfarrer-Ginther-Weg 3.



Über lautstarke Unterstützung durch sport- und volleyballbegeisterte Zuschauer freut sich das gesamte Team und es ist natürlich wie immer auch für das leibliche Wohl gesorgt.