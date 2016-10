Herbstkonzert der Musikschule Biberbach

Biberbach : Musikschule |

Einen musikalischen Herbstzauber gestalten die Schülerinnen und Schüler der Musikschule Biberbach am Sonntag, 23. Oktober 2016 um 14:30 Uhr in der Aula der Grundschule Biberbach und laden Sie dazu recht herzlich ein. Klavier-, Gitarren-, Saxophon- und Flötenschüler zeigen auf der Bühne ihr Können und werden sowohl klassische Werke als auch moderne Stücke präsentieren. Im Anschluss an das Herbstkonzert gibt es Kaffee und Kuchen. Der Eintritt ist frei! Spenden zugunsten der Musikschule sind erbeten!