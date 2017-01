Starke Jungschützen bei Waldeslust

Besonders erfreulich ist die hohe Teilnehmerzahl sowie das starke Niveau bei den Jungschützen. Als Vereinsmeisterin bestätigte Carina Scharpf in der Jugendklasse mit 182 Ringen ihren Titel aus dem Vorjahr. In der Schülerklasse ging Johanna Zimmermann mit 78 Ringen als Siegerin hervor. Auf den Plätzen folgten Milena Scharpf und Kathi Roth. Als Jugendkönigin löste Milena Scharpf ihre ältere Schwester ab und darf dank eines 32,4 Teilers im kommenden Jahr die prächtige Schützenkette tragen.Die Königskette der Erwachsenen wird im kommenden Jahr Peter Merktle (17,7 Teiler) tragen, er verwies Christoph Höld und Nicole Zimmermann auf die Plätze. Die anschließenden Ehrung der Vereinsmeister ergab bei den Damen ein sehr enges Ergebnis: Nicole Zimmermann behauptete sich mit 180 Ringen vor Tanja Häusler und Anja Roth. Spannend ging es auch in der Schützenklasse zu Mit nur drei Punkten Vorsprung und 183 Ringen siegte hier der erneut der Vorjahressieger Michael Kempter Reinhold Eser und Peter Schuster. Mit 161 Ringen sicherte sich Erich Dollinger vor Josef Eser und Hermann Schuster den Seniorenpokal.