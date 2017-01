Rodelspaß bei Nacht

Drei große „Powermoon“ Scheinwerfer, die normalerweise bei Feuerwehreinsätzen ihren Dienst tun, beleuchteten den gut 100 Meter langen und im Vorfeld bestens präparierten Hang. Der Kreativität in Sachen Schlittenbau waren dabei keine Grenzen gesetzt. Vom normalen Holzschlitten bis hin zu Hightech Bobs waren sämtliche Gefährte am Start. Für besonderes Aufsehen sorgte eine fahrende Bierkiste, mit der sich ein Teilnehmer in die eisige Piste schmiss. Dass sich auch alte Traktorreifen perfekt zum Rodeln eignen, zeigten zwei Jungs die sich zusammen mit einigen Freunden sogar zu sechst auf das etwa andere Gefährt wagten. „Toll wenn man für so ein Event nicht extra in die Berge fahren muss und so etwas direkt vor der Haustür bekommt“, schwärmte ein Teilnehmer.Auch für das leibliche Wohl sorgten die Eisenbrechtshofer Floriansjünger bestens. Mit Glühwein und Punsch sowie Krapfen konnte man sich zwischen den rasanten Abfahrten am Lagerfeuer stärken.