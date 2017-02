Umbruch beim SSC Inkognito 12

- Im Januar fand die erste Mitgliederversammlung nach dem Umbruch statt. Insgesamt 11 Punkte standen auf der Tagesordnung.Der Vorsitzende Niehoff bemerkte bei seinem Jahresbericht, dass die Mitgliederzahl zwar etwas weniger geworden ist, aber auch schon wieder Neueintritte zu verzeichnen sind.Er betonte nocheinmal, dass es durch die Auflösung des Bouleligateams auch eine Auflösung des Vereins im Raum gestanden hatte. Durch den Sitzwechsel nach Berlin, kann der SSC aber neu aufgebaut werden.An dieser Stelle noch einmal ein herzliches Dankeschön an alle ehemaligen Mitglieder, die dem Sitzwechsel zugestimmt hatten.Der Vorsitzende berichtet über die Aktivitäten und Erfolge des letzten Jahres. Insbesondere die erneute Teilnahme an der Kubb-EM in Berlin und den 12. Platz während der DM im Setzbügeleisen-Eisschiessen in Braunlage. Die jährlichen Sportlerehrungen habe man bereits im Oktober 16 vorgenommen.Auch der Kassenbericht erfolgte mit positiven Zahlen.Nach dem Vorstandsberichten und der Entlastung des Vorstands wurden einige Abschnitte der Beitragsordnung geändert. So zahlen ab dem 01.02. die Mitglieder nunmehr 27 Euro pro Person. Der Familienbeitrag wurde auf 55 Euro angehoben.Die selten angewandte Sportordnung wurde ebenfalls angepasst und regelt nun vor allem den Modernen Zehnkampf (Vereinsmeister aller Klassen) besser.Höhepunkt des Tages war die Wahl des Vorsitzenden.Als einziger Kandidat trat Helmut Niehoff wieder an und gewann die Wahl einstimmig.Zum Abschluss informiert der Vorsitzende über das anstehende Internationale Deutsche Turnfest und mögliche Teilnahmen und beantwortete Fragen dazu.