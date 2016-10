Schon bekannt? Der Borsigturm in Berlin

Der Borsigturm ist Wahrzeichen der Borsigwerke in Berlin Tegel. Der Turm war Berlins erstes Hochhaus und ist ein Relikt einer vergangenen Industrieepoche.



Erst 1922 erhielt Berlin sein erstes Hochhaus – weitab vom Stadtzentrum auf dem Firmengelände der Tegeler Borsigwerke. Dort steht es heute als eines der letzten Relikte einer vergangenen Industrie- Epoche. Ringsum ist vieles abgerissen, neue Architektur hat die Brachen bislang nur zum Teil gefüllt. Damals jedoch waren es die beengten Platzverhältnisse, die den Anstoß zum Turmbau gaben – die Grundfläche des 65 Meter hohen Turmes beträgt 20 mal 16 Meter.



Borsigturm als Wahrzeichen der Borsigwerke



Schnell wurde der Turm zum Wahrzeichen der Borsigwerke, die 1827 von August Borsig vor dem Oranienburger Tor gegründet und nach wenigen Jahrzehnten zum größten Lokomotivproduzenten Europas geworden waren. 1894 / 95 bezog man das neue Werksgelände in Tegel, das Stück für Stück erweitert wurde. Die Wirtschaftskrise von 1929 hat der als Familienunternehmen geführte Konzern nicht überlebt. Nach mehreren Besitzerwechseln existiert die Firma Borsig noch heute, das Werksgelände in Tegel aber wurde aufgegeben.



Architektur des Borsigturms



Der Turm entstand als Stahlskelettbau, dessen Fassaden aus Backstein gemauert sind. Das Treppenhaus ist auf der Südseite vorgelagert. Im Innern wird die Konstruktion von sechs Ständern getragen, so dass die Geschossflächen frei unterteilbar sind, vom Großraumbüro bis zu sechs annähernd gleich großen Räumen.



Durch kräftige Gesimse ist der Bau über dem Sockelgeschoss in drei Abschnitte zu je drei Stockwerken gegliedert. Die Fenster sind zu Dreiergruppen zusammengefasst und durch Lisenen gegliedert. Auf diesem ruhig gelagerten, Vertikale und Horizontale austarierenden Unterbau erhebt sich ein expressionistisch-gezackter, hochstrebender Dachaufbau, in dem der Festsaal untergebracht ist. Die hohen, schmalen Rundbogenfenster sind von Blendbögen überfangen. Bekrönt wird der Turm durch einen weiteren kleinen Aufsatz.

