Bundeskanzlerin kann ich!

Liebe Mitbürgerinnen und Mitbürger,



Ich will es noch einmal versuchen, Bundeskanzlerin zu werden. 2013 scheiterte ich nur ganz knapp an der Stimmen-Mehrheit der Abgeordneten im Bundestag.



Nachdem die sogenannte Alternative für Deutschland, AfD, ihr Unwesen treibt und das Volk mit Halbwahrheiten und Halbwissen füttert, um ihre Gesinnung Anno 1933 an den Mann und die Frau zu bringen, habe ich mich entschlossen, eine wirkliche Alternative zu bieten. Es gibt nur eine wahre Alternative für Deutschland.



Mich.



Ich bitte euch, liebe Mitmenschen (Mitmenschinnen gibt es nicht!) um eure wertgeschätzte Unterstützung, weil:



1. Ich alle Götter, Religionen und Aliens liebe (vor allem ihre Festtage)

2. Ich Tiere und Pflanzen mag (ich kann gut kochen)

3. Ich gerne S-Bahn, U-Bahn, Straßenbahn, Zug und Bus fahre (dann vielleicht nicht mehr)

4. Ich wie Angela Merkel aus dem Osten komme (Auch die Sonne geht im Osten auf)

5. Ich habe keine Verbindung zum NSA, BND, NSU, KGB und anderen Vereinen

6. Ich Menschen nicht nach Religion, Hautfarbe und Nationalität trenne (Es gibt nur eine Rasse Mensch)



Und das würde ich ändern:



A Alle Politiker werden dazu verpflichtet, Star Trek zu schauen (Alle Serien und Filme)

B Fahrpreise im Nahverkehr den Gehältern anpassen

C Mieten den Gehältern anpassen

D Mindestlohn von 10€

E Kostenlose English- und Deutsch- und andere Sprach-Kurse (sollten vom Jobcenter bezahlt werden)

F Nahrungsmittel werden an Hilfsbedürftige verteilt, anstatt weggeworfen

G Für jedes Kind im Kindergarten und in der Schule eine kostenlose warme Mahlzeit (wenn nötig, auch jedem Studenten)

H Keine Öffnungszeiten mehr für Spielplätze (Kinder sollten immer spielen)

I Keine Öffnungszeiten für Sportplätze

J Ladenbesitzer sollen selber entscheiden, wann und wie lange sie offen haben

K Mehr Unterstützung für ehrenamtliche Helfer in Vereinen, Verbänden etc

L Mehr Unterstützung für Theater, Musik, Sport, gemeinnützige Vereine etc

M Unterstützung der Völker und nicht der Regierungen in allen Staaten der EU und Weltweit

O Keine Waffenlieferungen mehr nach Nahost, oder sonstwohin

P Bedingungsloses Grundeinkommen für jeden Bürger über 18 Jahre (vorher gibt es Kindergeld)



Sollten Euch, meine lieben Mitbürgerinnen und Mitbürger noch andere Dinge einfallen, die geändert werden müssen, diese Liste ist erweiterbar.

Nach dem Z gibt es noch Umlaute und Zahlen.



Vielen Dank für Eure Aufmerksamkeit und macht das Kreuz bitte bei mir!



Liebe Grüße

Eure Hoffentlich bald Bundeskanzlerin

Gefällt mir