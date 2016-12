Weihnachts-Geschenke-Tipp und Verlosung CD Rosenstolz "Das Beste"

Gewinnspiel 1 CD Rosenstolz "Das Beste":

Trackliste Rosenstolz "Das Beste"

Welcher Single-Hit von Rosenstolz ist auf "Das Beste" nicht enthalten?A) Blaue AugenB) Blaue FleckenC) Blue HawaiiIn den Verlostopf kommen richtige Antworten bis Freitag 23.12.2016 an folgende Email: myheimatverlosung@web.deLiebe ist allesIch bin ich [wir sind wir]Gib mir SonneAuch im RegenWillkommenAus Liebe wollt ich alles wissenLied von den VergessenenWie weit ist vorbeiDer größte TrickIch geh in Flammen aufNichts von alledem [tut mir leid]Irgendwo in BerlinSternraketenEs könnt' ein Anfang seinEs tut immer noch wehKöniginHerzensschönerSchlampenfieberDie Schlampen sind müde