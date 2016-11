Berlin : Gerichtshöfe Wedding |

Alle Jahre wieder laden die Künstler in den Gerichtshöfen Wedding immer am Nikolaustag ein zu „MoKuzuMimi – Moderne Kunst zum Mitnehmen“. Hinter diesem kryptischen Namen verbirgt sich eine originelle Verkaufsvernissage mit kleinformatiger Kunst in transparenten Tüten zu erschwinglichen Preisen.



Am 6.12.2016 ab 18 Uhr „tapezieren“ 22 Künstlerinnen und Künstler die Wände einer Atelieretage in den Gerichtshöfen mit Kunst-gefüllten, transparenten Plastik-Tüten (Einheitsgröße 45 cm H x 34 cm B) und bieten diese zu weihnachtlich spendablen Preisen von max. 100 Euro zum Kauf an. Im Angebot sind Malerei, Zeichnung, Fotografie, Skulptur, Objekte und Schmuck. Wer verkauft, darf eine Tüte nachhängen, so ist fast den ganzen Abend für ein gleichbleibend großes Angebot gesorgt. Für die Besucher gibt es u.a. Glühwein und Knabbereien, musikalische Einlagen und sogar der Nikolaus kommt vorbei.

Der Eintritt ist frei.



Teilnehmende Künstler/innen

Silke Bartsch, Birgit Bayer Weiland, Susanne Duppen, Silvia Dzubas, Helmut Gutbrod, Ulrike Hansen, Christoph Kramm, Nikolai Kraneis, Martin Noll, Uschi Leonhardt, Wolfgang Leonhardt, Kristin Rabe, Jürgen Reichert, Jakob Roepke, Heike Roesner, Helga Schmelzle, Kate Schneider, SEKAI Colori, Eva Sörensen, Andrea Wallgren, Stephan Weber und Ulrich Werner.



Seit 1983 arbeiten Künstlerinnen und Künstler unterschied¬lichster Herkunft in den sechs denkmalgeschützten Weddinger Gewerbehöfen der GESOBAU AG zwischen Gericht- und Wiesenstraße (Baujahr 1912). Das Kunstquartier ist mit gut 70 Ateliers inzwischen eines der größten in Deutschland. Seit 2004 sind viele der Künstler im Verein „Kunst in den Gerichtshöfen e.V.“ organisiert und öffnen regelmäßig ihre Ateliers, zum Beispiel zur Langen Nacht der Gerichtshöfe.



MoKuzuMimi – Moderne Kunst zum Mitnehmen – Verkaufsvernissage

Dienstag, 6.12.2016, 18 Uhr bis Mitternacht

Gerichtshöfe Wedding, Atelieretage Aufgang 7 oder 8, 3. OG

Zugang über Gerichtstr. 12/13 oder Wiesenstr. 62, 13347 Berlin-Mitte/Wedding

Verkehrsverbindungen: S Wedding (Ringbahn); S Humboldthain, U-Bhf. Wedding (U6), Bus M 27, 120, 247

Eintritt frei