Freies Fanfarenkorps Alt-Laatzen e. V. 1991 fährt nach Berlin!

Berlin : Brandenburger Tor |

Anlässlich Ihres 25 jährigen Bestehens in diesem Jahr, wird das Freie Fanfarenkorps Alt-Laatzen am Einheitswochenende vom 01.bis zum 03.10. in der Bundeshauptstadt Berlin zu Gast sein.



Neben einer Spree-Rundfahrt und dem Besuch anderer Sehenswürdigkeiten rund um Berlin, kommt natürlich auch die Musik nicht zu kurz! Am Sonntagabend kann man das bekannte Alt-Laatzener Musikerteam dann im großen ehemaligen original Münchener Oktoberfestzelt auf den „Spree Wies`n“, dem Berliner Oktoberfest, live beim Musik machen erleben.Und wer die beliebten Alt-Laatzener Musiker bereits kennt, weiß was es bedeutet wenn das Team in Festzelten musikalisch richtig Gas gibt!Das Medienteam des Freien Fanfarenkorps wird bei dieser außergewöhnlichen Jubiläumsfahrt wieder direkt vom Ort des Geschehens berichten. Auf der Facebook Seite, sowie dem Twitterkanal der Musiker wird es wieder viele Livebilder und kleine Berichte geben.Wir wünschen dem Freien Fanfarenkorps Alt-Laatzen ein paar tolle Tage in Berlin und alles Gute zum diesjährigen 25 jährigen Jubiläum!