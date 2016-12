Der 187. Blaue Montag – Die ganze Stadt in einer Show!

Am Montag, 5.12.2016 gastiert Arnulf Ratings bunte Mix-Show „Der Blaue Montag“ um 20 Uhr wieder im Kabarett-Theater DIE WÜHLMÄUSE.

Der Blaue Montag versammelt auf der Bühne regelmäßig die Originale aller Szenen des Großstadtdschungels, Künstler jeglicher Spielarten und Stars, die in Berlin gastieren. Für ein paar Minuten hat jeder von ihnen die Möglichkeit zu begeistern, zu provozieren, den Atem zu rauben. Die tempogeladene, schöne und schräge Show wird ausgewählt und präsentiert vom Kabarettisten Arnulf Rating und dem Maulhelden-Team, musikalisch aufgemischt von der stets wechselnden Band des Abends.Zur 187. Ausgabe werden diesmal erwartet:… der Mann mit der Bluesharp, ein naiver Philosoph, der versucht, dem alltäglichen Horror unserer Umwelt mit Begeisterung und Demut zu begegnen - Netz, Autos, Überwachung, Bilderflut, Datenschmutz. Zwischen den Zeilen jedoch lauert unübersehbar der Blues, die Verzweiflung am Fortschritt – noch ein Schritt und wir sind fort.Sie erzeugen auf ihren Posaunen spielerisch musikalische Eintracht, sie agieren beschwingt komplementär und geben sentimentalen Stimmungen auch gerne einmal nach. Ihr Klang schmeichelt und überträgt die Stärken der sorgfältig ausgewählten Stücke mal freimütig, mal in nobler Zurückhaltung.Er seziert unsere gesellschaftliche Wirklichkeit, die Kulturszene, die Wirtschaft, die Parteienlandschaft - seine Skalpelle sind das Wortspiel und die literarische Anspielung. „Warnung vor dem Munde!“ heißt sein aktuelles Programm.Durch die Erfahrung der Schwerkraft und die Erforschung von Reibung, Haftung und Schwung versucht sie auf immer wieder neue Art und Weise den Raum “Trapez” zu transzendieren.Nicht nur ihr medizinisches Staatsexamen befähigte die Autorin dazu, ein Buch mit 35 Geschichten über das Kranksein und über Arztbesuche herauszugeben: „Die letzten werden die Ärzte sein“. Auch mit Hunden kennt sie sich aus: „Wäre ich Asiatin, könnte ich sie essen“. Geschmacklos? Nein, komisch!Der „Florian Silbereisen des Dia-Vortrages“ (Arnulf Rating) unternimmt „heimatkundliche Expeditionen“ durch Berlin und Brandenburg. Er sucht skurrile, lächerliche Orte, unbegreiflich schnöde gestaltete Fassaden, Ladenschilder mit falschem Apostroph, merkwürdige Stadtmöbel und dergleichen mehr.Bei Timo Wopp wird alles Private politisch und damit angreifbar. Moralische Integrität – my ass!!! Ein Mann, der aus seinem Wissen als gelernter Betriebswirt und seiner Leidenschaft für Jonglage atemberaubende Erkenntnis- und Unterhaltungsmomente erzielt. „Postfaktisches Kabarett“ - eine Sensation!Unmögliches auf zwei Rädern. Kein zweiter BMX Artist hat sein Gefährt so unter Kontrolle wie Frank Wolf. Die „Tour de Frank“, ohne Doping und doppelten Boden!Absolvent der Hochschule für Schauspielkunst „Ernst Busch“, Abteilung Zeitgenössische Puppenspielkunst spielt und singt Arien von Mozart, begleitet von Hanno Siepmann.Wortbeat gegen den Blödtalk (Süddeutsche Zeitung). Seit vielen Jahren texten, singen, streiten, beaten und gebärden sich Der&Die Prosperi als Künstlerduo Faltsch Wagoni lustvoll auf renommierten Bühnen im deutschsprachigen Raum und darüber hinaus.Ein phantastischer Mix aus Akrobatik, Jonglage und Antipoden mit Riesen-Bällen.Wie immer wird der Abend launig moderiert vom Kabarettisten Arnulf Rating.Der 187. Blaue MontagMontag, 5.12.2016Beginn: 20 UhrKartenpreise: 21,50 / 24,50 / 26,50 EuroKarten-Telefon: 030-30 67 30 11Ort: Berliner Kabarett-Theater Die Wühlmäuse, Pommernallee 2-4, 14052 Berlin, U 2 Theodor-Heuss-PlatzEine Produktion des Maulhelden Büro/Arnulf Rating, Waldenserstraße 2-4 10551 Berlin(Änderungen vorbehalten)