Der 186. Blaue Montag im Kabarett-Theater DIE WÜHLMÄUSE

Am Montag, 3.10.2016 gastiert Arnulf Ratings bunte Mix-Show „Der Blaue Montag“ um 20 Uhr wieder im Kabarett-Theater DIE WÜHLMÄUSE.Der Blaue Montag versammelt auf der Bühne regelmäßig die Originale aller Szenen des Großstadtdschungels, Künstler jeglicher Spielarten und Stars, die in Berlin gastieren. Für ein paar Minuten hat jeder von ihnen die Möglichkeit zu begeistern, zu provozieren, den Atem zu rauben. Die tempogeladene, schöne und schräge Show wird ausgewählt und präsentiert vom Kabarettisten Arnulf Rating und dem Maulhelden-Team, musikalisch aufgemischt von der stets wechselnden Band des Abends.Zur 186. Ausgabe werden diesmal erwartet:MikaScheinbar mühelos lässt die smarte Artistin die Hula Hoop-Reifen über alle Körperteile kreisen. In ihrer Choreographie zur Musik von Quentin Tarantinos Filmen vereint sie tänzerisch Akrobatik und Requisit auf höchst raffinierte Weise.Markus BarthMacht noch mehr Konsum mein Leben schöner oder nur voller? Muss ich zu jedem Thema eine Meinung haben - und wenn ja, wie schnell? Wenn Computer uns wirklich die Arbeit abnehmen - warum machen wir dann nicht schon mittags Feierabend? Und wenn ich mit meiner Augencreme abrutsche - kann ich dann mit den Ohren blinzeln? So pflügt Markus Barth fröhlich durch sein und unser Leben und macht ganz schnell klar: Nichts bringt all die Welterklärer und Meinungströter so nachhaltig aus der Fassung, wie ein gut gelaunter Zweifler.Jens NeutagEr befasst sich mit den Skurrilitäten des Alltags und „führt auf grandiose Weise zusammen, was nicht zusammengehört“ (Jury-Urteil zum Stuttgarter Besen). In seinem aktuellen Programm findet nicht nur die Politik ihren wohlverdienten Platz, sondern ebenso SUV-fahrende Outlet-Shopper, koffeinabhängige Coffee-to-go-Trinker und junge Menschen mit absurd großen Kopfhörern.Michael SailerDer Kolumnist und Musiker war bis 2010 Redakteur und Autor der Zeitschrift Musikexpress, schreibt für einige andere Publikationen (u.a. die Süddeutsche Zeitung) und Bücher und nimmt unregelmäßig an Lesungen und Kleinkunstabenden teil.Gabor VosteenEine Blockflöte klingt schon grausam genug, muss es gleich ein halbes Dutzend mehr sein? Gabor Vosteen ist Blockflötennerd und preisgekrönter Komiker. Er gastiert in Varietés, Kleinkunstfestivals und Zirkussen und wird auf Grund seines Spiels mit bis zu fünf Blockflöten gleichzeitig oft einfach nur „Der Flötenmann“ genannt.Andrea BongersKind weg, Mann weg, Hund tot – und jetzt? Geht’s ab – Bis in die Puppen! Andrea Bongers ist die Powerfrau aus dem Hamsterrad. Die Kabarettistin, Sängerin und Puppenspielerin aus Hamburg bringt jede Menge Erfahrung mit und kippt sie auf die Bühne.Lüül & BandLüül, Mitbegründer der legendären 17 Hippies, ist ein deutscher Sänger, Gitarrist, Texter und Komponist. Der Weltmusiker und Miterfinder des Krautrocks in den 70er Jahren ist mittlerweile eine Institution.Klaus NothnagelDer „Florian Silbereisen des Dia-Vortrages“ (Arnulf Rating) unternimmt „heimatkundliche Expeditionen“ durch Berlin und Brandenburg. Er sucht skurrile, lächerliche Orte, unbegreiflich schnöde gestaltete Fassaden, Ladenschilder mit falschem Apostroph, merkwürdige Stadtmöbel und dergleichen mehr.Jockel TschierschKampfplauderer, Hauptstadtneurotiker, Schauspieler, Kabarettist und Autor. Von der Allgäuer Provinz verschlug es ihn nach Berlin, von wo aus er seine bitterbös-humorvollen Einsichten in die Natur des Menschen auf die Bühne und ins Fernsehen bringt.Wie immer wird der Abend launig moderiert vom Kabarettisten Arnulf Rating.Der 186. Blaue MontagMontag, 3.10.2016Beginn: 20 UhrKartenpreise: 21,50 / 24,50 / 26,50 EuroKarten-Telefon: 030-30 67 30 11Berliner Kabarett-Theater Die Wühlmäuse, Pommernallee 2-4, 14052 Berlin, U 2 Theodor-Heuss-PlatzEine Produktion des Maulhelden Büro/Arnulf Rating, Waldenserstraße 2-4 10551 Berlin