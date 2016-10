Circus Flic Flac in Berlin

Berlin : Am Bahnhof Zoo |

Flic Flac kommt endlich wieder in die Bundehauptstadt! Vom 20. Oktober an gibt es täglich Shows am Bahnhof Zoo.



Die Zuschauer erwartet eine einzigartige Show auf einer Drehbühne und unter der 16 Meter hohen Kuppel voll neuer, tollkühner und irrsinniger Ideen mit Weltklasse Artisten und Comedy vom Feinsten.

Diese neue Darstellungsform und dichte Fülle von schrillen, schnellen und gefühlvollen Darbietungen macht die Show so besonders. Eine Live-Band mit Surround Sound und teilweise mobilen Lautsprechern begleitet mit eigens komponierter und arrangierter Musik das Spektakel. Licht- und Lasertechnik begleiten diese aufregende Show. Frei nach dem Leitmotiv für die Zuschauer: "Es wird nie langweilig" und für die Künstler: "Denn sie wissen, was sie tun".