Berliner Funkturm

Der in Charlottenburg (Westend) gelegene Funkturm (auch "langer Lulatsch" genannt) ist eines der Wahrzeichen Berlins. Auf dem Areal des Ausstellungs- und Messegeländes gelegener Funkturm ist ein vom 1926 errichteter Sendeturm.



Der Funkturm wurde zwischen 1924 und 1926 nach Plänen des Architekten Heinrich Straumer erbaut. Am dritten September 1926 aus Anlass der 3-ten Deutschen Funkausstellung wurde der Sendeturm in Betrieb genommen.



Die vertikale Kragarmkonstruktion des 138 Meter langes Turmes (mit der Antenne erreicht er eine Höhe von 150 Meter) ähnelt dem Eiffelturm in Paris. Der Funkturm dient nicht mehr für das Senden von Fernsehprogrammen, sondern nur noch als Sender von Mobilfunkwellen und anderen Funkfrequenzen.



Das im Stil der zwanziger Jahre eingerichtete Funkturm-Restaurant begrüßt seine Besucher in 55 Metern Höhe.

Die weitere Attraktion des Funkturms ist die 125 Meter hohe Aussichtsplattform mit einem einzigartigen Blick über Westberlin.

