Arnulf Rating AKUT - Erst die Dosis macht das Gift

Am Sonnabend, dem 10. Dezember 2016 ist Arnulf Rating mit seinem aktuellen Programm nachmittags um 16 Uhr zu Gast im Berliner Kabarett-Theater Die Wühlmäuse und präsentiert bei dieser Gelegenheit seine neue (erste!) DVD, die im März 2016 ebendort aufgezeichnet wurde. Im Anschluss können sich die Besucher das gute Stück handsigniert und zum Vorzugspreis von 10 Euro (regulärer Verkaufspreis 17,90 Euro) mitnehmen und damit ein wichtiges zeitgeschichtliches Dokument für die Nachkommen sichern. Das Programm gibt es (nach wie vor) natürlich auch als CD-Set. Macht sich sehr gut auf dem Gabentisch.

Arnulf Rating

Das Programm AKUT ist feinste Ruhestörung für gehobene Ansprüche und wird verlässlich beim Publikum für böse Reizungen sowohl der Lachmuskeln als auch der Gehirnströme sorgen. Wenn Arnulf Rating sich seinen Stapel Zeitungen packt, geht die Karussellfahrt auf dem Medienrummel los. Nachrichten können ja im Hirn schneller verlöschen als die Pixel auf dem Schirm. Und wir merken: Dreimal täglich googeln reicht nicht. Die Suchmaschine liefert alles - nur keine Haltung. Denken müssen wir immer noch selber. Und es macht Spaß.Akut droht die Flüchtlingswelle unser Resthirn wegzuspülen. Besoffen vom Gutmenschentum unserer neuen Willkommenskultur vernebeln wir uns gern die Ursachen: Wir sind süchtig nach Öl. Wehe, wenn unsere Piloten nicht fliegen! Angefixt von den Einspritzern unserer Autodealer besorgen wir uns den täglichen Stoff. Wir schummeln uns den Verbrauch zurecht. Öl. Wir können nicht ohne. Es ist ein dickes Geschäft. Unser Kampf gegen den Terror ist befeuert vom Terror unserer Sucht. Das aggressive Treiben ist Beschaffungskriminalität.Da empfiehlt sich: Abschalten. Durchatmen. Einfach mal schauen, was auf der freien Wildbahn so rumläuft. Und mit einem Mal ist die Welt wieder richtig bunt. Gleich nebenan findet Arnulf Rating originelle Figuren und Kostümvorschläge aus der Serie „Leben“ live. Ob als Schwester Hedwig auf Spritz(en)Tour, als Anzeigenumfeldgestalter Karl-Heinz Stange, als dauerüberforderter Hausmeister Kallkowski oder dynamisch-flexibler Guido Greuel – Rating zeigt: der Wahnsinn ist mitten unter uns! Das kann man nicht erfinden. Das muss man sehen."Der Rating, der lange Blonde, achten Sie mal auf den, wenn der auftritt, der kann sich vor Ekstase jedes Nachthemd zerreißen, ich hab sowas noch nicht erlebt! Unglaublich!“ Wolfgang NeussGeboren 1951 in Mülheim, lebt seit 1972 in Berlin; hat Kabarettgeschichte geschrieben mit den „3 Tornados“, dem „Reichspolterabend“ bis zum „Politischen Aschermittwoch“ als jährliche Großveranstaltung in Berlin und Gegenstück zum Aschermittwoch der politischen Parteien. Wenn er seinen Koffer voller „Bild“-Zeitungen öffnet und seine Boshaftigkeiten mit irrwitzigen Wortkaskaden ins Publikum feuert, ist klar: Die älteste Rating-Agentur in Deutschland ist wieder am Start. Die Bewertungen sind ebenso vergnüglich wie knallhart.Arnulf Rating AKUT – Kabarett SoloSamstag, 10.12.2016, 16 UhrBerliner Kabarett-Theater Die Wühlmäuse, Pommernallee 2-4, 14052 BerlinTickets: 22,50 – 27,50 EuroKasse: 030 – 30 67 30 11 täglich von 10-19 Uhr (feiertags ab 12 Uhr und an spielfreien Tagen bis 18 Uhr)karten@wuehlmaeuse.de, info@wuehlmaeuse.deÖffentliche Verkehrsmittel: U 2 Theodor-Heuss-Platz, Bus: 104, M49, M34, X49