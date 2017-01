2. Obscura Filmfestival Berlin

Das Festival geht in die zweite Runde, diesmal ein ganzes Wochenende lang und wilder, härter und dreckiger als letztes Mal.Wir haben es uns zur Aufgabe gemacht den Filmen eine Plattform zu bieten die es in Deutschland aufgrund ihrer besonderen Art schwer haben. Viele Festivals driften immer mehr in die Arthouse Schiene ab, wer davon genug hat, wird hier fündig weil wir wieder back to the roots gehen. Das Festival ist ideal für alle die wie wir das abseitige, trashige, verdorbene Underground Grindhouse Kino lieben und sich mit dem bisherigen Angebot nicht identifizieren können oder nicht kilometerweit dafür in eine andere Stadt fahren wollen.Wir bieten drei Tage mit über 15 Filmen die exemplarisch für die verschiedensten Facetten des fantastischen Kinos stehen. Der Ablaufplan:Samstag, 04.03.201713:10, Harvest Lake, USA 2016, 78 Min, Surreal Fantasy Sex, eng OV, Deutsche Premiere14:50, Eden Lodge, UK 2015, 80 Min, Horror Mystery, eng OV, Internationale Premiere16:30, I didn’t come here to die, USA 2010, 77 Min, Horror Comedy, eng OV, Deutsche Premiere18:10, The Chair, USA 2016, 84 Min, Knast Horror, eng OV, Europa Premiere20:00, Sendero, Chile 2015, 86 Min, Backwoods Terror, span. OmeU, Deutsche Premiere22:00, Beautiful People, Italien 2014, 76 Min, Home Invasion, eng OV, Deutsche Premiere23:40, Knucklebones, USA 2016, 84 Min, Dämonen Horror, eng OV, Deutsche PremiereSonntag, 05.03.201713:10, Antisocial 2, CAN 2015, 92 Min, Horror, eng OV, Deutsche Premiere15:00, Demon’s Rook, USA 2013, 104 Min, Dämonen Splatter, eng OV, Deutsche Premiere17:10, Kurzfilmslot, 7 gefährlich gute Kurzfilme, 130 Min, OV & OmeU19:50, Ink, USA 2009, 106 Min, Fantasy Sci Fi Mystery Action, eng OV, Deutsche Premiere22:00, Socialist Zombie Massacre, SVK 2014, 94 Min, Zombie Splatter Action, slwk. OmeUMontag, 06.03.201713:10, Titel wird noch genannt, ARG 2016, 134 Min, Horror Drama, span. OmeU, Deutsche Premiere15:50, Film noch nicht fertig17:45, Drifter, USA 2016, 86 Min, Crime Backwoods, eng OV, Europa Premiere19:30, Festhome Block, 14 eingereichte Kurzfilme, 126 Min, OV & OmeU22:00, Film noch nicht fertigDauerkarte: 75,00 EURSamstagskarte: 36,00 EURSonntagskarte: 28,00 EURMontagskarte: 28,00 EUREinzelticket: 6,50 EUREinzelticket Überlänge: 7,00 EUREinzelticket ermäßigt: 5,00 EUR