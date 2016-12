1. Silvestival Berlin - Ins neue Jahr mit schräger Show und Rock'n'Roll

Die ultimative Art, das Jahr zu wechseln: Großartig schräge Künstler, Kabarett, Rock‘n‘ Roll und wirklich gutes Essen. Dann bis in die Puppen tanzen mit einer Band, die es richtig drauf hat. Das ist das Silvestival im Ballhaus Rixdorf.



Die Band des Abends: Berlin Beat Club

Das Buffet des Abends: Barkin'Kitchen

Die Show des Abends: Silvester-Gala-Show

Ein Programm von den Showexperten des Maulhelden Büro (Politischer Aschermittwoch, Der Blaue Montag). Präsentiert vom Kabarettisten Arnulf Rating. Im stilvollen Traditionsballhaus mit seiner einmaligen Marmorbar mitten im Bermudadreieck von Kreuzkölln kann man derweil das Feuerwerk der Hauptstadtpyromanen an sich vorüberziehen lassen. Der richtige Ort zur richtigen Zeit!Beat, Rock und Soul aus den legendären 60er und frühen 70er Jahren. Die fünfköpfige Band zelebriert knackig die Songs von Animals, Beatles, Byrds, Cream, Doors, Hendrix, Kinks, Led Zeppelin, Manfred Mann, Rolling Stones, Small Faces, Who, Yardbirds und vielen anderen: Beste Partystimmung!Barkin'Kitchen steht für Bar und Kitchen und deren Fusion in einem unkonventionellen Spektakel an außergewöhnlichen Orten in Berlin. Immer auf der Suche nach neuen Trends und Geschmäckern.Die einmalige Maulhelden-Mischung aus Komik, Artistik, Rhythmus und satirischer Schärfe. Das Beste, um diesem Jahr den Rest zu geben. Moderiert und präsentiert von Arnulf Rating treten an:„Ein ganz Großer der Lesebühnenszene“ (Der Tagesspiegel)Luft- und Bodenunfug aus Berlin mit weltweitem Erfolg.Ein Original. Motoröl in den Adern, Akrobatik auf einem Reifenstapel.Furioser Quatschmacher und Artist. Burlesk at its best!Sie geht dem Meer auf den Grund. Fließende Eleganz im Tiefenrausch.Genial komisch ist sein raffiniertes Diabolo-Spiel im Walzertakt.Samstag, 31.12.2016Ballhaus Rixdorf, Kottbusser Damm 76, 10967 Berlin / U7, U8 – Hermannplatz, U8 – SchönleinstrasseEinlass: 19:00 UhrBuffet-Eröffnung 19:30 UhrShowbeginn: 20:30 UhrKartenpreis: 99 Euro zzgl. VVK-Gebühr für Buffet, Show und Livemusik. Die Getränke sin im Preis nicht inbegriffen.Tickets: 01806 – 999 0000 oder bei www.ticketmaster.de und an allen VVKVeranstalter: Maulhelden Büro Arnulf Rating, Waldenserstr. 2-4, 10551 Berlin, T (030) 261 01 860(Änderungen vorbehalten)