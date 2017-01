Ist doch Wurst ...

Ich finde es einfach eklig, also mal eine eMail an diese Wurst- und Schinkenspezialitäten Wurstfirma.Die Antwort: "...wir bedauern sehr, dass Sie Anlas zur Beschwerde bezüglich unserer „Fleischrotwurst“ hatten. Umso mehr danken wir Ihnen, dass Sie uns davon in Kenntnis gesetzt haben.Wir können Ihnen versichern, dass unsere Produkte während der Herstellung ständigen Qualitätskontrollen unterliegen. Dazu zählt neben den produktionsbegleitenden Messungen und Überwachungen auch die tägliche Verkostung. Dabei konnten zum Zeitpunkt der Herstellung keinerlei Abweichungen erkennen. Auch bei der heutigen erneuten Verkostung der von Ihnen bemängelten Charge waren keine Knorpel erkennbar.Auf dem von Ihnen beigefügten Bild sind neben der produkttypischen Fleischeinlage auch die typischen Speckwürfel zu erkennen. Bei dem von Ihnen markierten Punkt handelt es sich um einen solchen. Es kann dennoch durchaus möglich sein, dass vereinzelt ein Knorpel am Fleisch anhaftet und somit ins Produkt gelangt.Wir hoffen, Sie trotz der Unannehmlichkeiten als zufriedenen Kunden zurückgewinnen zu können."Mir ist allerdings der Appetit vergangen, bei der "Verkostung"!Ich werde jetzt erst einmal keine Wurst mehr essen oder "Verkosten".*) Also doch Mängel?***"WurstGemenge aus zerkleinertem Muskelfleisch, Innereien, Knorpel, Schwarten, Euter, Zunge, Fett, Speck, flüssigen Zutaten (Wasser, Milch oder Wein), Blut u. a. Bindemitteln und Gewürzzutaten (Zucker, Salz, Zwiebeln, Knoblauch, Kümmel, Pfeffer, Majoran u. a.), das in Därme, Magen, Blasen, Pergament- oder Zellglashüllen gepresst oder in Büchsen konserviert wird. Nach Art der Herstellung unterscheidet man: 1. Roh- oder Dauerwurst (geräuchert), z. B. Salami, Zervelat-, Mettwurst; 2. Kochwurst (gekocht und angeräuchert), z. B. Leber-, Blut-, Sülzwurst; 3. Brühwurst (geräuchert und gebrüht), z. B. Bockwurst, Frankfurter und Wiener Würstchen. Quelle: www.wissen.de/lexikon/wurst Mir ist er vergangen.