Packparty für "Weihnachten im Schuhkarton"

Nach drei erfolgreichen Jahren findet in diesem Jahr die vierte Auflage unserer "Weihnachten im Schuhkarton"-Packparty statt. Die stolze Zahl von 111 Päckchen aus dem letzten Jahr will getoppt werden. Bitte merkt euch dazu Sonntag, den 13. November, in eurem Kalender vor!1) Schaut euch die Online-Wunschliste an. Sobald ihr etwas kauft bzw. kurz davor seid, reserviert die entsprechende Zahl der Gegenstände und bringt sie zur Packparty mit oder gebt sie vorab bei uns ab. Die neue Online-Wunschliste findet ihr hier: http://weihnachten-im-schuhkarton.wuenscht-sich-was.de 2) Keine Zeit zum Einkaufen? Kein Problem - gerne besorgen wir das auch für euch. Nach verbindlichen Finanzzusagen in Form von Bargeldzuwendungen organisieren wir für euch den Einkauf (15 % des Geldes wandert zur Finanzierung der Aktion direkt in die Spendendose).3) Ihr überweist Geld für die Packparty auf das Konto von Geschenke der Hoffnung (Pax-Bank eG – IBAN: DE12 3706 0193 5544 3322 11), Verwendungszweck: Zupackmaterial für SaSt GdH, ID 646185 + Eure Adressdaten für die Spendenbescheinigung)Bei Fragen, sprecht uns gerne an!Julia und Tobias-B. Ottmar (Tel.: 030-88 76 50 86, wis-berlin@gmx.de)